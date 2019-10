Los jugadores del Levante UD, el centrocampista montenegrino Nikola Vukcevic (c) y el defensa español Sergio Postigo (d), disputan un balón con Joaquín (i), centrocampista español del Real Betis, en el partido entre ambos equipos correspondiente a la sexta jornada de LaLiga Santander. EFE/Julio Muñoz

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, ha admitido este miércoles en rueda de prensa que "el inicio no ha sido todo lo positivo que esperaba", ya que "por una causa u otra", el equipo verdiblanco no ha "dado con la tecla, los resultados no han sido positivos y eso desgasta".

Joaquín es consciente del "runrún que hay de puertas para fuera", pero se muestra "tranquilo" y "confiado" en "coger una racha positiva" tras el parón para "arrancar con otra inercia", para lo que se tiene que "ver a un equipo agresivo y compacto desde el principio, ojalá sea este domingo".