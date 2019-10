El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, ha expresado este miércoles su "tristeza", similar a la de "muchos catalanes y muchos españoles", por los incidentes que se viven en Barcelona desde anteayer y ha expresado su deseo de "estar unidos para que España no dé esta imagen".

"No me gusta entrar en esto, pero la violencia es lo último. Todo lo que estamos viendo es muy triste, lo más triste que podemos vivir los españoles. No quiero entrar a opinar porque no soy quien, yo sólo me dedico a defender al deporte y a España", ha asegurado Joaquín en rueda de prensa.