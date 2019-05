Joel González, campeón olímpico de taekwondo en Londres 2012 y bronce en Río 2016, dijo a EFE que encara la clasificación para Tokio 2020, que serían sus terceros Juegos, con "mucha energía, motivación y ganas", aunque esta vez va a "estar reñida".

"Poco a poco estoy mejor, alcanzando el cien por cien después de dos años complicados por lesiones, pero me siento con mucha energía y motivación. He pasado un añito bastante malo física y psíquicamente, porque no remontar es complicado. Pero he tenido la suerte de tener amistades muy buenas al lado y la familia y eso me ha hecho volver a creer, a tener ganas e intentar clasificar", afirmó.