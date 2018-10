El entrenador del Fulham, Slavisa Jokanovic, dijo este jueves estar "tranquilo" con su situación actual en el club ante los rumores de un posible despido debido a la mala posición en la Premier League.

"Estoy tranquilo, viviendo el presente. He recibido buenas palabras por parte del dueño del club. No pienso en los rumores porque, simplemente, no son verdad. Al final, trato de concentrarme en mi trabajo", explicó el técnico.