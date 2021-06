Jonathan Caicedo desistió de reforzar la selección de Ecuador en los Juegos Olímpicos para competir con el Education First estadounidense por considerar que "la trayectoria con el equipo es mucho más importante" para su futuro en el ciclismo y su "sostenibilidad en este deporte".

"He decidido no asistir a las Olimpiadas de Tokio porque tengo otras situaciones por las cuales debo organizar mi calendario con el equipo. Es muy lamentable no ir con ellos, pero creo que tengo un poco más de presión en cumplir mi deber con el equipo", dijo en entrevista con Efe.