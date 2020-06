El defensa del Barcelona Jordi Alba destacó el buen arranque competitivo del equipo que goleó a domicilio al Mallorca en el primer encuentro tras el parón propiciado por la crisis del coronavirus que aprovechó el jugador para recuperarse "física y anímicamente".

"Me encuentro bien. No siempre se puede estar a un grandísimo nivel. Este año he tenido también varias lesiones. Pero tengo es verdad que este parón, por desgracia por lo que ha pasado, me ha beneficiado claramente porque necesitaba descansar mental y físicamente", dijo el zaguero azulgrana a Movistar LaLiga.