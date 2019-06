El vicepresidente primero del FC Barcelona, Jordi Cardoner, ratificó hoy que el club azulgrana sigue firme con continuar con el entrenador Ernesto Valverde, y que la confianza que en su día ofreció el presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, al preparador tras los tropiezos deportivos no tienen ninguna fisura.

"No gestionamos el club a partir de estar preocupados. Tenemos que ser positivos. No he empezado nunca una temporada, ni como aficionado ni como directivo, pensando que he de estar preocupado. Lo que se tienes que preocupar son los equipos que nos tendrán delante. El presidente fue muy claro con Ernesto Valverde y la confianza que se ha depositado en él: hablamos de firmeza, claro que sí", sentenció el directivo.