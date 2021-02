El entrenador del Benfica, Jorge Jesus, estalló contra las críticas por la situación del equipo, que se ha descolgado en la lucha por la Liga después de sufrir un importante brote de covid-19, y defendió que la crisis no es su responsabilidad porque ni siquiera entrenaba a los jugadores.

"Estos dos meses hemos recibido críticas injustas. Como entrenador seré siempre el responsable por los buenos y malos resultados cuando tenga alguna responsabilidad. ¿Si tengo que ver con esta crisis? No, no tengo nada que ver, porque no entrenaba a los jugadores", dijo en rueda de prensa.