El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) concluyó quinto la primera jornada de Losail del Gran Premio de Doha de MotoGP y por ello destacó que estaba muy contento. "Evidentemente no me esperaba ser quinto hoy, me esperaba ser octavo o noveno, pero mi objetivo sí que era entrar directamente en la segunda clasificación, porque mañana no se va a bajar el tiempo", dijo.

"Cuando me decían qué podía esperar, yo contestaba que no sabía qué esperar ya que conozco la moto desde hace tres semanas y no es que haya rodado con esta moto en noviembre y febrero, pero no sabía qué esperar, pero es una moto que me permite mucho y después de la primera carrera, si quería mejorar, éste era el puesto en el que tenía que estar", reconoce Martín.