EFE Palma 7 may. 2022

Jorge Molina, verdugo del Mallorca con dos goles y dos asistencias en la victoria (2-6) del Granada en el estadio Son Moix, declaró que con 40 años su techo es "seguir jugando al fútbol", que es lo que más le gusta, "y ayudar al equipo".

"Evidentemente, no esperábamos un partido así por la dinámica que teníamos, en la que nos costaba mucho ganar. Pero el equipo, al final, se merecía un partido así, y más por la necesidad que teníamos. Pero esto no servirá de nada si el martes no ganamos (al Athletic de Bilbao)", valoró Molina en declaraciones Movistar+.