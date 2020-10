El jugador del Deportivo Alavés, Joselu Mato, desveló este jueves que seguramente su entrenador, Pablo Machín, “tenga un as en la manga contra el Barcelona” y se mostró confiado con el trabajo del equipo esta semana de cara al duelo ante el conjunto culé.

El delantero gallego no atraviesa por un buen momento de cara a gol y solo ha sumado uno esta temporada, pero está tranquilo en este sentido. “Hay que insistir, el año pasado a estas alturas llevaba dos goles y con Lucas, formamos una de las parejas más goleadoras”, expresó el atacante, consciente de que hay que hacer goles, pero dijo: “Es importante que no solo los hagan los delanteros” porque así no recae todo el peso ofensivo sobre los puntas.