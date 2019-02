Jozabed Sánchez, centrocampista del Celta de Vigo, admitió este jueves que con la llegada de Miguel Cardoso al banquillo de Balaídos su situación deportiva ha dado "un giro de 180 grados", ya que ha pasado de no ir convocado a ser un habitual en el once celeste.

"Mi vida es la misma, pero sí que me ha cambiado la situación deportiva, que antes era muy mala. Desde el cambio de entrenador me ha dado un giro de 180 grados. Cardoso me ha dado confianza y ahora estoy jugando", comentó el futbolista en rueda de prensa.