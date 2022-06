El español Juan Ayuso (UAE Emirates) no tomará la salida en la sexta etapa del Dauphiné que hoy se disputa entre Rives y Gap, de 196.4 km., debido a un estado febril que presenta desde ayer.

"Juan se quejó de malestar estomacal y diarrea antes de la etapa de ayer. Recibió el tratamiento adecuado, pero luego desarrolló fiebre y deshidratación leve. Realizamos una prueba de Covid que resultó negativa, pero al revisar esta mañana la fiebre no había desaparecido. Disminuyó y su condición no había mejorado de la noche a la mañana. Por lo tanto, hoy no tomará la salida", ha comentado el médico del equipo emiratí, David De Klerk.