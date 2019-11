El español Juan Lebrón, número uno del ránking mundial de pádel, aseguró este jueves que ser el mejor jugador del mundo no le cambió la vida, aunque se trata de un sueño hecho realidad.

"Ser el número uno del mundo no me cambió la vida. Es un sueño hecho realidad, estoy disfrutando, pero hay que competir y estamos concentrados; no me cambia nada, sigo siendo la misma persona, trabajando todos los días como si fuera el último, con una familia y todo igual", dijo Lebrón en entrevista a Efe.