Matteo Berrettini, fuera de Wimbledon. La noticia corría como la pólvora en los pasillos del All England Club. Destapaba la bomba el propio romano y las reacciones iban desde el ambiente funesto entre los periodistas italianos hasta la sorpresa de sus compañeros de circuito. Porque el protocolo no era algo marcado a fuego en las puertas del torneo, sino un rumor que comentaban los fisios en el vestuario. Pocos tenían claro qué hacer. ¿Jugar con covid o no jugar? El dilema de Wimbledon.

Fue Feliciano López el primero en aclarar la situación. "Tengo entendido que se puede competir pese a tener covid", dijo el toledano a los medios españoles. Lo sorprendente era la neblina que rodeaba el asunto. "Se lo he escuchado a un fisio", apuntó. Misma fuente que tenía Rafael Nadal y que apuntaba con sus declaraciones más arriba. "No sé si me han comunicado el protocolo. Hay muchas cosas que los Grand Slams no nos comunican", matizó el balear.