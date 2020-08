El alero serbio Nikola Kalinic aseguró en su presentación como nuevo jugador del Valencia Basket que espera poder ganar algún título con el club y que para eso ha recalado en la entidad.

“Vamos a dar nuestro máximo y ojalá eso nos permita ganar algún título. Esa es la razón para la que he venido a Valencia, ojalá podamos tener ese recuerdo en la Fonteta. He visto muchas fotos de títulos en el pabellón y me gustaría tener una propia ahí”, señaló.