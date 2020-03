Harry Kane, delantero del Tottenham, dejó en el aire su futuro en el club inglés "si no progresa como equipo" y mostró su ambición por convertirse "en uno de los mejores" futbolistas del mundo.

El delantero internacional inglés mostró frustración por la falta de títulos en el Tottenham y, en un encuentro digital con Sky, no descartó su salida. "Es una de esas cosas que no podría decir que sí y tampoco que no. Amo a los Spurs, siempre los amaré, pero si no siento que estamos progresando como equipo o yendo en la dirección correcta, entonces no soy quien para quedarme", afirmó.