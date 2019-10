"Nunca te rindas" es la frase que ha marcado la vida del escolta estadounidense Karvel Anderson, con una infancia difícil que le llevó a vivir en las calles siendo adolescente y en la que el baloncesto y su tenacidad le permitieron salir a flote para lograr su sueño: ser jugador profesional.

"Mi madre estuvo en la cárcel, no conozco a mi padre, viví solo en las calles durante mucho tiempo. Y no estoy seguro de cómo ni por qué, pero siempre había algo dentro de mí que me decía 'nunca te rindas'. Aunque las cosas fueran difíciles, siempre supe que quería ser jugador de baloncesto profesional, que quería cambiar mi vida", relató Anderson durante una extensa entrevista con la Agencia EFE.