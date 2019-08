El atleta sevillano Kevin López, descalificado este sábado en los 1.500 del campeonato de Europa de selecciones de Bydgoszcz (Polonia) después de ser tercero, extrajo, sin embargo, conclusiones positivas de su experiencia al considerarse ahora mejor adaptado a la distancia.

"He logrado lo que me faltaba para ser un atleta de 1500 m, ahora solo falta confirmarlo en las próximas competiciones y seguir trabajando para un final de temporada que me ilusiona como pocas lo han hecho hasta ahora", escribió en Twitter.