El costarricense Keylor Navas, que recibió este jueves el Trofeo Comunidad Iberoamericana, dentro de los Premios Nacionales del Deporte 2017, después del acto aseguró que si pensase que no puede "ser titular" se iría "a casa".

"El día que no piense que no puedo ser titular me voy a mi casa y me dedico a otra cosa. Siempre he trabajado para ser titular. Hay una persona que es la que toma las decisiones y a nosotros nos toca esforzarnos, trabajar y rendir", dijo el portero del conjunto madridista que esta temporada perdió la titularidad en favor del belga Thibaut Courtois.