Kiko Narváez, ex jugador del Atlético de Madrid, fue crítico con la ausencia del francés Antoine Griezmann entre los tres finalistas del premio 'The Best' de la FIFA, y aseguró que "sus números hablan por sí solos" y que "es increíble" que no opte al galardón.

"Hace tiempo que este tipo de premios me dan pereza porque debería ser un premio por demarcación. Me parece injusto que no se lo lleven porteros y defensas. Es evidente que mirando los números de Griezmann es increíble que no esté entre los tres finalistas", aseguró en un acto en LaLiga.