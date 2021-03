El defensa del Real Valladolid Kiko Olivas (c). EFE/Julio Muñoz/Archivo

El jugador del Real Valladolid Kiko Olivas no entiende las numerosas críticas que recibe el equipo ni que "se perciba un ambiente de crispación en cualquier partido, pase lo que pase", cuando los jugadores "lo dan todo" en el terreno de juego, tanto en los entrenamientos como en los partidos.

"Quizá se han creado expectativas altas, pero a mí me duele por mis compañeros, porque veo lo que trabajan en el día a día y lo que sufren. No es un grupo que se deje ir, sino que salen al máximo, pero luego las cosas pueden salir mejor o peor, y esta temporada no estamos teniendo suerte", ha precisado.