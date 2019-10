El keniano Eliud Kipchoge, plusmarquista mundial de maratón y que el pasado sábado se convirtió en el primer hombre en bajar de las dos horas, respondió este martes a la polémica generada por sus zapatillas y dijo que no le importan los reproches recibidos.

“Si alguien critica nuestro desempeño, está bien. Siempre hay críticas. No se puede evitar que suceda, pero puedo intentar dejarlas para que no se me metan en la cabeza”, dijo el atleta en unas declaraciones recogidas por el periódico holandés “Algemeen Dagblad”.