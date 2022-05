25 may. 2022

EFE Liverpool 25 may. 2022

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, negó que crea en las venganzas, tras lo ocurrido en 2018 en la final de Kiev contra el Real Madrid, y apuntó que la vida siempre da segundas oportunidades.

"No, fue una noche muy dura de digerir. Hubo varias claves: cómo concedimos, la lesión de Mo, fue una temporada muy larga, nunca habíamos jugado una final y llegamos justos. No creo en venganzas, entiendo que la venganza es una gran idea, pero no creo que sea lo correcto. En Alemania decimos que siempre te encuentras dos veces en la vida", explicó Klopp en rueda de prensa.