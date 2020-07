El argentino Matías Kranevitter, centrocampista de los Rayados del Monterrey del fútbol mexicano, reconoció este viernes sentirse más importante para su equipo de cara al Apertura 2020 en comparación con el Clausura 2020.

"Cuando llegué (a inicios de año) no hice pretemporada, ahora me siento mejor, estas semanas de entrenamiento me han hecho bien. Compartir concentración con los compañeros es agradable, me estoy uniendo al grupo y sintiéndome mucho más importante", explicó en videoconferencia.