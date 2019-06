El centrocampista japonés Takefusa Kubo, nuevo fichaje del Real Madrid, afirmó este viernes que le honra que lo comparen con Lionel Messi, aunque resaltó que aún no está al nivel del argentino.

"Es algo para estar muy orgulloso y me honra, pero aún no estoy a ese nivel. Me quiero centrar en mejorar las habilidades que tengo ahora", dijo Kubo en declaraciones a los medios en Sao Paulo, donde está concentrado con la selección japonesa para la Copa América.