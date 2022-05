20 may. 2022

EFE Valencia 20 may. 2022

Diversas plataformas y asociaciones de aficionados del Valencia CF han convocado para este sábado una manifestación en los aledaños de Mestalla para protestar contra la gestión del máximo accionista del club Peter Lim, que supondrá la tercera en apenas un año.

La convocatoria promovida por Libertad VCF, l'Agrupació de Penyes, De Torino a Mestalla, 'It Must Be Love 86', VCF Sud, Ciberche, 'Últimes Vesprades a Mestalla' y Viachers VCF es a las 17:00 horas, media hora antes de que se inicie el último encuentro de Liga ante el Celta de Vigo.