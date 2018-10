La piloto de cuadriciclos Suany Martínez se siente orgullosa de ser la primera mujer boliviana que compitió en el Dakar, pero asegura que cuando comienza la carrera no hay diferencia entre ser mujer u hombre porque todos son pilotos.

"Para mí es un orgullo ser la primera mujer de Bolivia que compite en el Dakar, pero siempre me he considerado una piloto más, porque en las carreras no hay eso de mujer u hombre, eres un piloto, una persona más", dijo Martínez en una entrevista con Efe.