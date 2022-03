La Volta a Catalunya es un evento deportivo que mueve a unas 800 personas durante siete días por gran parte del territorio catalán entre equipos, personal de la UCI, organización, voluntarios y prensa, que este domingo habrán completado casi 1.500 kilómetros en una semana sumando todos los desplazamientos que han comportado las etapas de la edición 101.

La caravana de la ronda catalana habrá visitado once poblaciones de lunes a domingo entre inicios y finales de etapa, pero la cifra se incrementa teniendo en cuenta que algunas pernoctaciones no se realizan en las localidades de llegada o de salida. No todas ellas tienen la capacidad de absorber el volumen de personas que comporta la Volta.