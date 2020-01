La Casa Real felicitó este viernes al piloto español Carlos Sainz por su tercera victoria en el Rally Dakar y calificó como "grandioso" al madrileño y como "ejemplo de tesón y fuerza".

"¡Grandioso Carlos Sainz con su tercer rally Dakar!. No dejar de prepararse y entrenar en silencio, no dejar de tener ganas de competir, no dejar de disfrutar del triunfo, ejemplo de tesón y fuerza", señaló en su cuenta de Twitter la Casa Real.