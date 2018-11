La colombiana Jessica Caicedo está "muy contenta" de haber llegado a la final de los campeonatos del mundo de boxeo en el peso semipesado (-81 kg), en la que este sábado se medirá en un combate que ve "ganable" con la china Lina Wang.

"Primero que muy contenta, no me imaginaba llegar hasta la final, y pues la rival (no la veo) ni muy difícil ni muy fácil, pero es ganable", explicó a Efe en Nueva Delhi, donde esta tarde la púgil nacida en Palmira, de 24 años, combatirá contra la china, de 21.