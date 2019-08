La colombiana Sofía Gómez no competirá en el Campeonato Mundial de Apnea que se lleva a cabo en Honduras debido a un barotrauma, pues afirmó que su salud importa más que una medalla, informó la deportista.

"He decidido no competir en el Campeonato Mundial. En los últimos meses he venido teniendo algunos problemas de salud, que al final (y después de mucho ignorarlos) han afectado mi entrenamiento, el disfrute que siento al hacer apnea, las buenas sensaciones y lo más importante, mi adaptación a la presión del agua", afirmó.