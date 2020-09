Donato Villani, jefe de la Comisión Médica de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dijo este martes que "no deja de impactar" la cantidad de contagios de coronavirus que hubo en Boca Juniors, pero que era "totalmente esperable" porque las 'burbujas sanitarias' no son 100% seguras.

"No deja de impactar la cantidad de casos y la noticia, pero era algo totalmente esperable. Sabemos que estamos en presencia de una pandemia de múltiples posibilidades de transmisión y se filtró en todos los estratos de la sociedad. Por lo tanto, no veo motivo por el cual no iba a suceder en el fútbol", dijo Villani a Radio La Red sobre el "brote de contagios" que informó el lunes el Xeneize.