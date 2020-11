El español Unai Bilbao, defensa del Necaxa, reveló este jueves que la confianza que le dieron los dos entrenadores que lo han dirigido en el Apertura 2020 ha sido la clave para su repunte futbolístico.

"Me han hecho sentir a gusto y con confianza y eso me ha ayudado a sumar al equipo, estoy agradecido con los dos técnicos que me han dirigido (Alfonso Sosa y José Guadalupe Cruz) ya que me han permitido sumar todos los minutos en el Apertura", explicó en conferencia de prensa.