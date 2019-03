La crisis política que vive Venezuela amargó la noche más feliz de la selección vinotinto, que minutos después de conseguir un histórico triunfo sobre Argentina, en Madrid (1-3), conoció que su seleccionador esta dispuesto a renunciar, por lo que considera una utilización política del equipo.

"He conversado con el vicepresidente y he puesto el cargo a disposición, porque todo este tiempo estamos navegando en aguas muy turbias". Dudamel, que hasta ese momento había reclamado la victoria sobre la Albiceleste como el fruto de un proceso "más allá de la casualidad" y había dicho que el compromiso de sus jugadores es lo que le hace no quedarse en casa cuidando de sus hijos, soltó la bomba en el tramo final de la rueda de prensa.