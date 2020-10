La Euroliga de baloncesto permitirá a los jugadores llevar mensajes contra el racismo y la desigualdad en su camiseta de juego en lugar de su nombre durante las jornadas 3 y 4 de la competición y también en las camisetas de calentamiento durante las primeras cuatro fechas de la fase regular.

Esta iniciativa forma parte de una campaña de la Euroliga y la asociación de jugadores de la competición (ELPA, por sus siglas en inglés), que bajo el título 'No en nuestro mundo' ('Not in our world') condena el racismo, la discriminación, la desigualdad y la intolerancia.