La familia de la karateca talaverana Sandra Sánchez, campeona del mundo, espera con expectación y "nervios" su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio este jueves, 5 de agosto, en la modalidad de katas.

En declaraciones a la Agencia Efe este martes, el padre de Sandra, Serafín Sánchez, ha señalado: "Tengo sensaciones muy raras porque me estoy empezando a poner nervioso. Desde esta mañana cuando me he levantado noto que los nervios van entrado ya".