19 may. 2021

EFE Bruselas 19 may. 2021

La Federación belga de fútbol quiere que los jugadores y el equipo técnico que conformarán la selección de cara a la Eurocopa sean vacunados contra la Covid-19 antes del torneo, como ocurrirá con los deportista que compitan en los Juegos Olímpicos de Tokio un mes después.

"No debemos olvidar que estos son embajadores de Bélgica, que se les observará mucho durante un mes. No debemos correr el riesgo de tener un clúster en el equipo, no estaría bien visto", dijo el presidente de la Federación belga, Mehdi Bayat, en declaraciones que recoge este miércoles la radiotelevisión pública RTBF.