Ahora que es campeona súper gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la mexicana Yamileth Mercado le hace culto a una imagen sagrada, la de su figura cuando la despreciaron y se quedó sola frente a unos costales en el patio de su casa.

"Tuve un problema con un promotor, quien manipuló a mi entrenador; entonces me fui a mi casa y allí me entrené en el patio con un costal. A veces viajaba dos horas para hacer 'sparrings' con hombres porque no había mujeres peleadoras", recuerda Mercado en entrevista a Efe.