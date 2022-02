De vuelta a la convocatoria un mes y trece días después de su recaída de una lesión muscular del 6 de enero ante el Rayo Majadahonda, Antoine Griezmann aún no tuvo minutos frente al Osasuna en el estadio de El Sadar, mientras surge ya en el horizonte el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester United con una doble incógnita: primero si será titular; segundo si notará la inactividad de haber jugado sólo 34 minutos en los últimos 69 días.

En concreto, desde el pasado 12 de diciembre, cuando padeció una lesión muscular en el muslo derecho que lo ha apartado de diez de los últimos once partidos, sin incluir el de este sábado ante Osasuna, aunque su reciente recuperación sea la causa por la que no tuvo ningún recorrido en El Sadar. En condiciones normales, sin dolencia anterior de por medio o con más margen desde su recuperación, habría jugado sí o sí... Y, seguramente, de inicio, porque no había un titular más indiscutible que él cuando se lastimó la musculatura.