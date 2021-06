El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado que se proteja a la pareja del exboxeador Poli Díaz como una posible víctima en "riesgo extremo", tras escuchar no solo el relato de los continuos malos tratos que denuncia haber soportado, sino también las razones por las que teme que el 'Potro de Vallecas' la mate.

"No te mato porque te quiero mucho", "vas a ser la próxima muerta", "si me denuncias te mato", "yo no me voy a quedar con las manos quietas, no te preocupes que mando a alguien para que lo haga", son algunas de las amenazas que la denunciante dice haber recibido de Poli Díaz, reproducidas ahora en el auto por el que se reconoce el riesgo que sufre.