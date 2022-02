La lesión en la rodilla izquierda de Íñigo Ruiz de Galarreta, centrocampista del Mallorca, "pinta mal" y podría tener dañado el ligamento cruzado, según expresó su técnico, Luis García Plaza, en la rueda de prensa posterior a la derrota por 2-1 contra el Betis en el Benito Villamarín, del que el futbolista del conjunto balear fue retirado en camilla del terreno de juego tras una dura entrada de Víctor Ruiz al borde del descanso.

"Estoy muy triste por lo de 'Gala', porque pinta mal. Ojalá me equivoque, porque, si es grave, le perdemos para todo lo que queda y es una pena muy grande. No sé si puede ser roja, porque no lo he visto, pero me comentan que puede ser roja. Hubiera cambiado el perder o el empatar porque no se hubiera lesionado. Pinta mal. Y es lo peor con diferencia del partido", explicó Luis García, que dijo que puede ser ligamento cruzado, aunque está pendiente de las pruebas que confirmen el alcance de la dolencia.