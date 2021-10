Entrevista con George Aivazoglou, vicepresidente y Head of Fan Engagement & DTC de NBA Europa y Oriente Medio. EFE/Javier Lizón

La NBA está en plena celebración de su 75 aniversario. Un momento importante para la Liga que repasa con EFE el griego George Aivazoglou, vicepresidente y jefe de 'Fan Engagement' y 'direct-to-consumer' de la NBA en Europa y Oriente Medio. En plena revolución sobre nuevos formatos televisivos, hace hincapié en cómo se han adaptado a las nuevas formas de consumo de unos jóvenes que, asegura, siguen viendo baloncesto norteamericano.

En la charla con EFE en las oficinas de NBA en España, Aivazoglou pondera la creación del NBA League Pass, la plataforma en la que, previo pago de una suscripción, puedes ver los partidos y resúmenes. "Es un gran negocio para nosotros", comenta a la par que afirma que no le sorprende que otras entidades, como LaLiga, quieran llevar a cabo algo parecido.

- Pregunta (P): La NBA vive una temporada importante con su 75 aniversario. Ya ha salido la campaña 'NBA Lane', los 75 mejores jugadores de la historia. ¿Qué más tienen pensado para los próximos meses?

- Respuesta (R): En ciertas regiones habrá un juego, muy similar a 'Pokemon Go', en una mezcla entre el mundo real y el virtual en el que la gente podrá coleccionar diamantes, que forman parte del logo del 75 aniversario de la Liga y los ganadores podrán ir a algún partido de final de temporada además de otros premios.

- P: La NBA es muy seguida en Europa a pesar de los horarios. ¿Cómo se crea y fortalece esta relación?

- R: No hay un solo tipo de aficionado, especialmente en Europa y Oriente Medio. Tenemos que asegurarnos de que conocemos a los aficionados para poder satisfacerlos.

Hay gente que quiere ver los partidos en directo; otros no se interesan en los partidos en directo y quieren ver los resúmenes y jugadas destacadas cuando se despiertan por la mañana, en lo que las redes sociales son una plataforma importante; a otra gente le interesa lo que rodea a la Liga como ocurrió con el documental 'The Last Dance', que fue un éxito cuando salió hace más de un año; los que se interesan por jugar al baloncesto y por ello tenemos actividades como el campus Junior NBA. Tenemos que asegurarnos de que tenemos indicadores para estos tipos diferentes de audiencia para entenderlos y darles lo que demandan.

- P: España no tiene ahora una gran figura luchando por el anillo en la NBA como pasó con Pau y Marc Gasol. ¿En qué nivel está ahora la relación NBA-España?

- R: Es genial. Más fuerte que nunca. Eso es gracias a estos dos chicos y algunos otros, claro. Pero también hay que decir que el público español está muy avanzado en términos de baloncesto ya que es un deporte importante aquí con grandes equipos y la ACB, que es la mejor liga en Europa.

Quién sabe si habrá otro Pau o Marc Gasol porque ahora mismo hay en la NBA jugadores españoles que son jóvenes e interesantes, pero no me preocuparía por el interés y atracción de la NBA en España, porque nuestras métricas nos indican datos muy fuertes.

- P: Aquí se trata a Luka Doncic casi como un español más. ¿Cómo ha sido su impacto para la NBA trasladado a España?

- R: Ha tenido un gran impacto, eso se ve en todas las cifras, lo bien que funciona el contenido de Luka en España, con las ventas por 'merchandising'. Definitivamente tenemos a un héroe local para Eslovenia, y diría que también para España y Europa. Su impacto ha sido tremendo. Luka es una de las caras de la NBA y eso trasciende a los niños.

- P: Giannis Antetokounmpo es campeón de la NBA, MVP de las finales, dos veces MVP de la temporada regular... Tener a un europeo en la élite absoluta de la NBA ayuda a expandir la Liga.

- R: Tiene una importancia significativa y creo que has dado en el clavo con la pregunta. Una de las cosas que nos ayudan a hacer a la NBA una marca realmente global son nuestros héroes locales. Y Giannis es uno de los mejores ejemplos, no solo por lo talentoso que es y la cantidad de logros que ha conseguido a sus 26 años, lo es también por sus orígenes y su espíritu de superación para ser mejor cada año; es un embajador fantástico para Grecia, para Milwaukee Bucks y para la NBA.

- P: Me gustaría preguntarte por dos temas que están sobre la mesa en España, sobre todo, en el mundo del fútbol. Uno de ellos ya lo maneja hace tiempo la NBA. LaLiga quiere hacer su propia plataforma para emitir partidos, lo que hace la NBA con el League Pass, ¿qué beneficios le ha aportado esto a la Liga?

- R: Vuelvo al punto inicial de cómo satisfacer las necesidades de los diferentes tipos de audiencia, que quieren una relación más directa con la liga y con el deporte que aman. Por esto, el NBA League Pass es un gran negocio para nosotros y solo acabamos de empezar; redoblaremos nuestros esfuerzos para llegar directamente al consumidor final. No estoy sorprendido de que otras entidades deportivas quieran hacerlo también, para mí tiene sentido.

- P: También se habla de que el público joven ya no consume fútbol en la televisión, que se están desenganchando. ¿Cómo está esta situación en la NBA?

- R: Los jóvenes nos continúan viendo. Lo que ha cambiado es dónde y cómo nos consumen, ya no es solo la televisión tradicional. Consumen más a través de OTT's, redes sociales, Youtube, y es importante para nosotros estar ahí de la mejor manera posible.

- P: El mercado de los NFT está creciendo últimamente. ¿Se plantean desarrollarlo en Europa?

- R: Es un mundo fascinante. 100% seguro que lo desarrollaremos. Recientemente llegamos a un acuerdo con Dapper Labs para crear los NBA Top Shots (tarjetas digitales que representan a jugadores y momentos de la NBA) y es emocionante. Otra vez, volvemos al punto inicial de los diferentes tipos de aficionados. Los aficionados necesitan esto, estos coleccionables que han cambiado a ser digitales en los últimos años. Ha sido una gran historia de éxito e innovación y haremos mucho más en este sentido.

- P: La NBA se está expandiendo con programas como el Junior NBA. ¿Cómo de importante es para la liga tener estrellas de estos países?

- R: Diría que es importante que lleguen estrellas de todos los países, esta es una manera de crecer en diferentes países en los que probablemente el baloncesto ha estado por debajo de otros deportes. Oriente Medio, o incluso Reino Unido, es un buen ejemplo de esto. Pero no solo queremos estar presentes, que claro que es importante hacerlo en todos los países que podamos, pero lo es más dar a todo el mundo las mismas oportunidades de participar. Si tuviera que decir cuál es la mayor prioridad de la Liga diría que es crear y atraer a la nueva generación de aficionados.

- P: ¿Podemos esperar más partidos de pretemporada o de la propia temporada en Europa u Oriente Medio?

- R: Creo que es un buen momento, ahora que parece que la pandemia está quedando atrás, para retomar nuestra estrategia de partidos globales para los próximos tres o cuatro años. Obviamente no hemos tenido ninguno en el último año y medio, por la pandemia, y el último que se jugó en París fue un éxito tremendo. Ahora tenemos que mirar qué ingredientes harían a un mercado una buena posibilidad para albergar un partido. Ya hemos ido a mercados como Londres o París y hay otros en la lista. Buscamos que tengan una fuerte cultura de baloncesto, un buen pabellón, oportunidades de negocio con patrocinadores o potenciales patrocinadores. Evaluaremos esas opciones para los próximos años.

- P: En España hay dos marcas globales como Real Madrid y Barcelona. ¿Puede aprender algo de ellas la NBA?

- R: Absolutamente, en el sentido de cómo estas marcas conectan con sus aficionados tenemos mucho que aprender. También, uno de los ejemplos que me gustan es cómo LaLiga, como Liga, que es la combinación, obviamente, de las marcas, está buscando esto para el ecosistema de 'start-up' tecnológicas y creando condiciones específicas e innovadoras con grandes ideas para poder trabajar en el futuro y proporcionar nuevos negocios dentro de la experiencia del fútbol.

Creo que esto lo hacemos muy bien en Estados Unidos, y NBA Top Shots es una muestra de ello. Me gustaría ver cómo hacemos más a nivel regional, con un enfoque especial en Europa y Oriente Medio.

Óscar Maya Belchí