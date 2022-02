Adam Silver, comisionado de la NBA, aseguró este miércoles que no le ve "sentido" al actual formato del mandato de vacunación contra la covid-19 vigente en Nueva York porque, subrayó, le impide competir a los jugadores locales no vacunados, pero sí le permite hacerlo a los visitantes no vacunados.

"Lo raro es que solo se aplique a los jugadores locales. Creo que si el objetivo de esa regla es proteger a la gente en el estadio, no tiene sentido, en mi opinión, que un jugador visitante no vacunado pueda jugar en el Barclays, pero que un jugador local no vacunado no pueda hacerlo", afirmó Silver en "Espn".