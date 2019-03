Dayi Borrego guarda con especial mimo la camiseta que utilizó en San Mamés el 27 de abril de 2003. Ese día, como jugadora del Híspalis, jugó en el feudo bilbaíno. Su equipo encajó 5 goles. El Athletic Club celebró la conquista de su primera Liga, arropado como nunca. Las gradas se llenaron con 35.000 aficionados, imagen insólita para el fútbol femenino español.

"La camiseta de ese día es una reliquia. Escribí la fecha con un rotulador y no me la he vuelto a poner. Es un regalo tenerla. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a jugar en un campo profesional?", sostiene la ahora entrenadora del equipo alevín del Sevilla en una conversación telefónica con EFE.

Daiana, conocida en el mundo del fútbol como 'Dayi', habla como si aquella experiencia no la hubiese vivido hace 16 años sino ayer y agradece poder revivir a través de su relato aquel fin de semana "tan especial". "La diferencia entre los dos equipos era brutal y sabíamos que nos podíamos encontrar un resultado bastante amplio, pero a nosotras nos daba igual", asegura.

Se plantaron en el estadio tras un viaje en metro. En el tramo hacia San Mamés descubrieron una ciudad y una afición avanzada a su tiempo "en cuanto a apoyo y a visibilidad del fútbol femenino".

"Cuando llegamos al estadio nos escoltó la Ertzaintza. Nos hizo un pasillo. ¡No hacía falta! ¡Si no éramos nada! Yo no me lo podía creer, pero estábamos pisando la Catedral como futbolistas".

Al ser un nuevo visitante en San Mamés, las cinco capitanas del Híspalis hicieron la ofrenda floral a 'Pichichi'.

Después, todas las jugadoras de la plantilla se sumaron en su homenaje a la afición del Athletic Club.

"Salimos al campo con una camiseta que ponía: 'Gracias Bilbao por apoyar el fútbol femenino'. El campo estaba lleno, solo escuchábamos los ánimos y en algunas fases del partido yo incluso me quedé parada porque el público estaba haciendo la ola. Por momentos desconectaba del partido para disfrutar de la fiesta. Fueron los 5 goles que con más gusto recibí. Nosotras habíamos ganado también al pisar ese campo", apunta sobre aquel día de 2003. Dayi tenía 19 años.

Uno menos cuenta Laia Aleixandri, la joven central del Atlético de Madrid que hoy jugó de titular ante el Barcelona en el estadio Wanda Metropolitano. Ella es una de las jugadoras llamada a marcar una época en el fútbol femenino español. Este domingo vivió en primera persona otro día que será recordado.

La afición colchonera -también hubo numerosos seguidores barcelonistas- fijó el récord de asistencia a un partido de fútbol femenino en España en 60.739 espectadores. "Es un premio", convino Amanda Sampedro en la sala de prensa.

Solo un día antes, la capitana del Atlético de Madrid descubrió en el paseo de leyendas una placa con su nombre. Lo hicieron también Silvia Meseguer y Ángela Sosa al haber superado el centenar de partidos con la elástica rojiblanca. Multitud de camisetas con sus nombres fueron vendidas este domingo en la tienda oficial del club.

Ese reconocimiento es una muestra más del profesionalismo hacia el que se encamina la disciplina. Hace 16 años, recuerda Dayi Borrego, las jugadoras del Híspalis tenían un chándal y dos equipaciones para toda la temporada. No disponían de servicio médico ni de fisioterapia. El Barcelona, en cambio, se presentó en Madrid con Lluís Cortés al frente del nutrido cuerpo técnico que debe colocar al equipo azulgrana cada vez más cerca de la elite europea.

"Hablamos de 60.739 aficionados, una cifra brutal. Yo, que llevo muchos años en esto, he estado en campos con 20, 30 o 40 personas. Los familiares y nadie más. Estar en un escenario como este es algo bestial, un premio muy grande todos", indicó.

La repercusión mediática también fue enorme. Este encuentro histórico se retransmitió en tres canales: Vamos, Gol y Barça TV.

"Hace 15 años, el fútbol femenino tenía sus impactos mediáticos a nivel local, pero a nivel nacional solo existían algunas plataformas digitales, como Futfem. Era el foro en el que nos metíamos todos. Luego se fueron incorporando los medios digitales y, después, los grandes diarios deportivos. Ahora hay información de fútbol femenino en cualquier sitio y en la web de LaLiga puedes saber los resultados a tiempo real", destacó en una entrevista a EFE Rubén Alcaine, presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino.

"Las jugadoras", añadió, "se han implicado muchísimo en tiempos muy duros y eso que se sembró años atrás empieza a dar sus frutos. Ahora estamos hablando de que hay muchísimas jugadoras profesionales, muchísimas jugadoras que pueden vivir muy bien del fútbol y tenemos abierto un convenio colectivo con los sindicatos para fijar un salario mínimo para ellas".

Pedro Malabia, director de fútbol femenino de LaLiga, rescata una imagen para hablar del progreso de la disciplina: la que Visa utilizó para la promoción del Mundial de Canadá en 2015.

En el zapatero de una niña hay zapatos, sandalias... y unas botas de fútbol. "Me gusta ese mensaje que transmite, esa normalidad. Ahora nadie le va a decir nada a esa niña por jugar al fútbol. Lamentablemente, hemos tenido muchos años en que las niñas tenían que ver caras raras y había críticas. Ahora una niña siente con total naturalidad que puede jugar al fútbol. No podía ser de otra manera. Eso nos permite dar un segundo paso: además puede soñar con cumplir los deseos de cualquier futbolista de llegar a la elite", apunta Malabia.

"Ojalá juguemos siempre ante 60.000 espectadores", se sumaron Amanda Sampedro, Silvia Meseguer, Alexia Putellas, Vicky Losada y compañía, las protagonistas de otra fecha mágica. Como el 27 de abril de 2003, lo vivido el 17 de marzo de 2019 será recordado.

Lucía Santiago