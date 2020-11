La pesista colombiana Ubaldina Valoyes, de 38 años, recibirá el bronce olímpico de la categoría de 69 kilogramos de los Juegos de Londres 2012 tras la descalificación por dopaje de tres de sus rivales: las bielorrusas Maryna Shkermankova y Dzina Sazanavets y la rumana Roxana Cocos.

"Hoy por fin me dan la notificación de que soy medallista de bronce en Londres 2012. Es una felicidad inmensa, me estoy erizando todavía y me sorprendió", dijo Valoyes en un video publicado por el Ministerio del Deporte.