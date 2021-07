San Sebastián, 4 jul (EFE). - La Real Sociedad ha citado a Willian José para el primer entrenamiento de la pretemporada el próximo 8 de julio, a pesar de que el jugador brasileño no entra en los planes del club, que se reforzó en el mercado de invierno con la llegada del exdelantero del Sevilla Carlos Fernández.

Willian José, que se marchó en el mismo mercado rumbo a la Premier, al Wolverhampton, no ha tenido éxito en su cesión al club inglés, que no ha ejercido la opción de compra y William José, de momento, tendrá que empezar la pretemporada con el resto de sus compañeros si no se precipitan los acontecimientos en los tres próximos días.