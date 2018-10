La Real Sociedad repitió una triste estadística con su derrota ante el Atlético de Madrid, que le ha ganado los últimos seis partidos jugados en temporadas precedentes en Madrid, y sufrió sin la aportación de un mermado físicamente Willian José, para cumplir casi 200 minutos sin marcar y tener el descenso a sólo cuatro puntos.

La derrota en el Wanda Metropolitano no ha hecho otra cosa que confirmar que la Real este año no funciona bien, lastrada en el primer cuarto de la temporada por bajas de jugadores muy importantes, alguno de ellos como Willian José que no termina de remontar tras una lesión de fibras que se produjo ante el Eibar.