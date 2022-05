25 may. 2022

EFE Barcelona 25 may. 2022

El centrocampista del FC Barcelona Gavi (c), en el Camp Nou en foto de archivo de Alejandro García. EFE

La renovación del centrocampista del Barcelona Pablo Páez Gavira 'Gavi' está ahora mismo encallada, ya que el jugador todavía no ha aceptado ninguna de las ofertas que el club le ha puesto sobre la mesa mientras espera un último esfuerzo de la entidad.

"Tiene una oferta hace tiempo y aún no tenemos noticias de que la haya aceptado. Nos duele esta situación, porque no la entendemos. Es un chaval de 17 años, con un presente y un futuro magníficos en el Barça, y no entendemos a qué está jugando su representante", ha declarado, en una entrevista a L'Esportiu, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta.