Al 'Bam-Bam' Iván Zamorano no le ha sorprendido la selección chilena que se ha clasificado con anticipación para los cuartos de final de la Copa América de Brasil, incluso le ha "llevado a la memoria el equipo bicampeón" que se consagró en las ediciones de 2015 y 2016.

"La verdad, no me ha sorprendido. Me sorprendió mucho más el balance de los partidos amistosos que había hecho Chile, que no estaba a la altura de la plantilla que tenemos", dijo a Efe el más destacado futbolista chileno en la década de los años 90.